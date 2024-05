Tak Huawei rozwiedzie się z Androidem. Ten smartfon będzie kluczem

HarmonyOS Next jak na razie nie jest dostępny na smartfonach marki, a co najwyżej innych autorskich sprzętach. To tak naprawdę zupełnie inny system, ponieważ znany nam HarmonyOS m.in. z tabletów MatePad bazuje na Androidzie. Dopisek "Next" to pozornie mała zmiana w nazwie, ale ogromna zmiana "pod maską".