Nowy Android z dużą aktualizacją. Oto dlaczego jest ważna

Z kolei od kilku godzin na urządzenia Google Pixel oraz smartfony innych, wybranych marek można pobrać Android 15 beta 3. Numer 3 w nazwie oznacza, że system wszedł w fazę rozwoju stability. Oznacza to, że Android 15 beta jest obecnie na tyle stabilny, że można relatywnie spokojnie używać go do codziennych zadań na głównym urządzeniu. System nie jest jednak wolny od błędów, i to właśnie na poprawianiu ich i dopieszczaniu oprogramowania skupią się programiści Google przez najbliższe dwa miesiące.