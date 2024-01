Galaxy S24 Ultra ma przewagę nad resztą modeli. Chodzi o wytrzymałość

Od wielu lat Samsung jest pionierem, jeśli chodzi o aspekt wytrzymałości swoich smartfonów. Praktycznie każda kolejna generacja szkła Gorilla Glass trafia jako pierwsze właśnie do smartfonów Samsunga: tak było z pierwszą generacją Victus, która jako pierwsza trafiła do Galaxy Note 20 Ultra, potem druga generacja Victus 2 trafiła po raz pierwszy do serii Galaxy S23. Teraz nie jest inaczej – nowy Gorilla Glass Armor został wykorzystany w najnowszym S24 Ultra.