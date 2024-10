Kultowy składany smartfon Samsunga bez aktualizacji. To czas wymiany na nowszy model

Telefon tak jak inne modele wydawane w tym czasie miał obiecane trzy lata aktualizacji Androida. Startował z systemem sygnowanym zielonym ludzikiem oznaczonym liczbą 10, natomiast finalnie pod koniec 2023 roku otrzymał uaktualnienie do Androida 13 z nakładką One UI 5.1.1. Był to jednak ostatni systemowy update. Dawna polityka aktualizacji zakładała cztery lata poprawek bezpieczeństwa, które zostały wykorzystane.