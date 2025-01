Samsung Galaxy S25 na oficjalnych zdjęciach. Wiemy już właściwie wszystko

Do Internetu wyciekło 75 renderów, prezentujących wszystkie trzy odmiany telefonu - Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra - w czterech wersjach kolorystycznych. Jeżeli komuś odpowiadało dotychczasowe wzornictwo telefonów Samsunga, to powinien być zadowolony z Galaxy S najnowszej generacji. Galaxy S25 i Galaxy S25+ wyglądają niemal identycznie w porównaniu do odpowiedników z generacji S24. Zmienił się tylko Galaxy S25 Ultra, który ma teraz zaokrąglone rogi obudowy i pierścienie obiektywów przypominające te z Galaxy Z Fold6.