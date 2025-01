Wyciekły ceny Galaxy S25. Tyle będą kosztować flagowce Samsunga

Z kolei indonezyjski serwis 91Mobiles poinformował o otrzymaniu informacji o spodziewanych cenach całej serii Galaxy S25 w Europie. Według przekazu, za najtańszy model smartfona - podstawowego Galaxy S25 ze 128 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy 964,9 euro - ok. 4128 złotych. Przy 512 GB pamięci cena wzrasta do 1151,9 euro (ok. 4928 zł). Dopłacając niecałe sto euro, za kwotę 1235,9 euro (ok. 5288 zł) kupimy Galaxy S25 Plus z 256 GB pamięci wewnętrznej.