Cienki, ale gruby i tańszy niż myśleliśmy. Taki ma być iPhone 17 Air

Mimo trendu większych ekranów, Apple próbował również szczęścia z mniejszymi modelami, jak seria mini (iPhone 12 i 13 mini - 5,4 cala). Niestety od iPhone'a 14 zrezygnowano z niej na rzecz modelu Plus (6,7 cala), który oferuje to samo, co bazowy model, tylko na większym ekranie. Brak tu innowacji, jest po prostu "więcej". Na szczęście, w 2025 r. ma się to zmienić.