Nie cierpię Magic Mouse - to definicja głupoty. W Apple’u zdają się uważać podobnie

W 2015 r. Apple wprowadziło Magic Mouse 2. Nowa wersja zachowała charakterystyczny design poprzedniczki, ale została ulepszona o wbudowany akumulator litowo-jonowy, eliminując potrzebę stosowania baterii AA. Mysz została również wyposażona w port Lightning do ładowania, co wzbudziło kontrowersje ze względu na umieszczenie go na spodzie urządzenia - uniemożliwiając korzystanie z niej podczas ładowania.