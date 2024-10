Logitech Pop Icon Keys - recenzja. Oto moja następna klawiatura

Logitech Pop Keys nie należał do typowych "niskoprofilówek". Miał nietypowe okrągłe keycapy w stylu retro nawiązujące do dawnych maszyn do pisania, ale korzystał ze zwykłych, pełnowymiarowych przełączników Logitech GX Brown. O ile w klawiaturach do gier zwykłe przełączniki mi nie przeszkadzają, to w sprzętach stworzonych do wielogodzinnego pisania znacznie bardziej preferuję tzw. niskoprofilówki. W nowym Pop Icon Keys zastosowano przełączniki membranowe z niskimi klawiszami. Trochę jak w laptopach, choć nie do końca.