Użytkownicy Maców będą zachwyceni. Recenzja Logitech MX Keys S dla Mac i MX Anywhere 3S

Tutaj dołożę łyżkę dziegciu. Mysz i klawiaturę łączymy z urządzeniami tylko przez Bluetooth lub kabelek USB-C. W pudełkach nie znajdziemy adaptera USB zapewniającego szybsze połączenie 2,4 GHz/5GHz. Co prawda adapter możemy sobie sprawić osobno, ale musi to być dongiel Logi Bolt, także oparty o technologię Bluetooth. Czyli do CS-a na ligowym poziomie sprzęty MX tradycyjnie się nie nadają. Co innego do pracy biurowej.