Logitech ma coś dobrego. Oto klawiatura MX Keys S i mysz MX Anywhere 3S

Klawiatura została przystosowana do pracy zarówna na urządzeniach z systemem Windows jak i z macOS. Klawisz Opt jest jednocześnie klawiszem Start, Cmd to również Alt, a prawy przycisk Option to równocześnie Ctrl. To co niezmiennie mi przeszkadza, jako użytkownikowi komputera Mac, to umieszczenie klawisza Fn pomiędzy prawym Cmd i Opt. Potrzeba sporo czasu, by przyzwyczaić się do tego, że przycisk Opt nie znajduje się zaraz za Cmd. Niestety w języku polskim korzystamy z niego niemalże co chwilę.