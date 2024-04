Myszki będą miały nowy przycisk. Świat tego potrzebuje, ty też skorzystasz

17 kwietnia Logitech poinformował o uruchomieniu nowego, darmowego narzędzia: Logi AI Prompt Builder. Narzędzie to "pomaga szybciej i płynniej pisać prompty do ChatGPT Open AI", jednocześnie nie przerywając pracy. Logi AI Prompt Builder jest częścią aplikacji Logi Options+, dzięki której można zdefiniować jaki klawisz (lub ich kombinacja) wywoła narzędzie do promptowania.