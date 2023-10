Najlepsze myszki ergonomiczne - ranking 2023

Wyjątkowy kształt i bardzo przystępna cena. Jeśli nie chcesz inwestować dużych pieniędzy w ergonomiczną myszkę, to taki model powinien doskonale sprawdzić się na start. Cena Trust Verro Ergonomic to zaledwie około 100 zł. Naturalnie da się znaleźć tańsze pionowe myszki, ale co ich jakości pewności już nie będzie.