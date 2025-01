Używałem już Samsunga Galaxy S25. Te funkcje wymiatają, a nie ma ich w iPhonie

Maksymalna wartość zoomu cyfrowego na moim prywatnym iPhone 16 Pro to x25. Takie wykadrowane, powiększone zdjęcie mocno smuży i traci detale. Tymczasem smartfony Galaxy S oferują cyfrowy zoom x100 z tak agresywną post-produkcją, że złapiecie np. wyraźną sarnę na drugim końcu rozległego pola uprawnego. Co prawda będzie to sarna podkolorowana i wygładzona algorytmami, ale zawsze to lepiej niż rozmazana plama na moim iPhone.