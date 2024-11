Co potrafi AI we flagowym realme GT 7 Pro - nie tylko zdjęcia, ale też rewolucja w grach mobilnych

Super Resolution działa podobnie do Super Frame, interpolując sąsiednie piksele podczas wyświetlania gry. Zamiast jednak generować obraz na podstawie kadru w niższej rozdzielczości natywnej, Super Resolution renderuje go w oparciu o maksymalną natywną rozdzielczość wspieraną przez grę. W ten sposób treści FHD zostają upscalowane do jeszcze wyższego standardu. W przypadku telefonu realme GT 7 Pro jest to oraz 1,5K, dopasowany do możliwości dużego wyświetlacza OLED 120 Hz.