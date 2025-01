Samsung zapowiedział jeszcze jeden telefon. Trzeba było się przyjrzeć, żeby go zobaczyć

To już pewne: Samsung pracuje nad telefonem, składanym z trzema ekranami i może wypuścić go na rynek nawet w 2025 r. Będzie to pierwszy tego typu telefon od Samsunga i duży krok naprzód na rynku składanych smartfonów. Firma ma nadzieję, że ten nowy telefon pomoże jej odzyskać pozycję lidera na rynku składaków, którą w ostatnich latach straciła na rzecz Huawei, czy Motoroli.