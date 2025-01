Ten telefon Samsunga będzie dobrem luksusowym. W dodatku wygląda jak z przyszłości

We wcześniejszym raporcie również pochodzącym z Korei Południowej zapowiadano, że Samsung wyprodukuje ok. 300 tys. egzemplarzy nadchodzącego smartfona. Teraz dowiadujemy się, że liczba będzie jeszcze mniejsza o ok. 100 tys. Decyzja ma być spowodowana bardzo skomplikowanymi procesami produkcyjnymi. Takie urządzenie znacząco różni się od typowego telefonu, który każdy z nas ma w kieszeni. To nie tylko prosta bryła, a skomplikowany sprzęt wyposażony m.in. w zaawansowane mechanizmy pozwalające na złożenie ekranu.