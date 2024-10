Tańszy składany smartfon w 2025 roku? Samsung znowu puścił parę

Natomiast informacje o tańszym składanym smartfonie oraz pracach nad headsetem XR to zdecydowanie coś, co warto odnotować. Dostępniejsze cenowo składane urządzenia mogą zrewolucjonizować rynek i sprawić, że ta technologia trafi w ręce typowego użytkownika, a nie technologicznych geeków z awersją do nudy. Z kolei headset XR od Samsunga, tworzony we współpracy z Google i Qualcomm, ma szansę stać się poważnym graczem na rynku rozszerzonej rzeczywistości. Te informacje to dobry znak: dla technologicznych geeków, typowych klientów oraz samego Samsunga.