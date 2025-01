To najtańszy smartfon z taką odpornością na wodę. Już dostępny w Polsce

realme C75 trafił do sprzedaży w Polsce w dwóch wariantach – 8/128 GB w cenie 899 zł i 8/256 GB za 999 zł. To obecnie najtańszy smartfon na rynku, który ma do dyspozycji potrójną wodoszczelność potwierdzoną standardami IP66, IP68 oraz IP69 zapewniającymi ochronę przed zanurzeniem do 1,5 metra przez 30 minut, wysokim ciśnieniem oraz temperaturą wody do 80°C. Wodoszczelność może wydawać się opcjonalną funkcją, ale w rzeczywistości może uratować nasze urządzenie, gdy przypadkowo wpadnie do wody.