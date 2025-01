Jeden z najciekawszych smartfonów 2025 roku nie ma przed nami tajemnic. Potrafi zmieniać kolor

O urządzeniu zrobiło się głośno w ubiegłym miesiącu, kiedy to telefon został pokazany jeszcze przed premierą. W tym czasie dowiedzieliśmy się o jego najbardziej intrygującej cesze, która wyróżnia go na tle innych telefonów – obudowie, która zmienia kolor pod wpływem ciepła. To pierwszy na świecie smartfon z taką funkcją. Dotychczas nie wiedzieliśmy, co Realme 14 Pro+ będzie miał do zaoferowania pod względem specyfikacji. Teraz już wiemy.