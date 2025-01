To coś pięknego, że smartfony za taką kasę nie boją się wody. Oto Oppo Reno 13

Oppo Reno 13 ma do dyspozycji zestaw dwóch aparatów - głównego 50 Mpix i szerokiego 8 Mpix, natomiast dopłacając do Reno 13 Pro na tylnym panelu znajdziemy także dodatkowy teleobiektyw 50 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu optycznym. Reno 13 Pro również wspiera bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W, co czyni go urządzeniem, które nie odbiega możliwościami od najlepszych urządzeń. W obu telefonach znajdziemy także szereg funkcji AI znanych z innych telefonów marki. Co z cenami? Te na razie pozostają tajemnicą, ale przypomnę tylko, że Oppo Reno 12 i 12 Pro w Polsce kosztowały 1999 i 2499 zł. Takich samych cen oczekiwałabym w przypadku następców w postaci Reno 13 i 13 Pro.