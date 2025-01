Te funkcje w smartfonach Samsunga będą płatne. Wiemy od kiedy

O subskrypcji wspominano między wierszami, gdy zapowiedziano, że robot Ballie zostanie wprowadzony do sprzedaży w Korei i USA. Czy to znaczy, że począwszy od lutego do skorzystania z wszystkich funkcji Galaxy AI będzie potrzebna subskrypcja? Niekoniecznie - najprawdopodobniej chodzi tylko o narzędzia, które dopiero zostaną zaprezentowane. Wystarczy spojrzeć na poprzednie zapowiedzi Samsunga sugerujące, że funkcje Galaxy AI będą dostępne bezpłatnie do końca 2025 roku na obsługiwanych urządzeniach Galaxy.