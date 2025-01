Ten smartfon nie boi się upadków. Honor Magic 7 Lite wlatuje do Polski

Oprócz dużej baterii telefon charakteryzuje się wsparciem szybkiego ładowania o mocy 66 W oraz obecnością 6,78-calowego zakrzywionego ekranu AMOLED o wysokiej jasności. Honor Magic 7 Lite ma też do dyspozycji podwójny zestaw aparatów z głównym modułem 108 Mpix, głośniki stereo oraz działa na systemie Android 14 z szeregiem funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Do tego ten wygląd, który naprawdę może się podobać. Zdecydowanie jest na co czekać.