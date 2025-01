Galaxy S25 Edge i tajemniczy Project Moohan. Widzieliśmy je na żywo na Unpacked 2025

No i również w tym przypadku Samsung niejako wraca do korzeni. W tych samych czasach, gdy dostawaliśmy oprócz zwykłych modeli z linii Galaxy S smartfony z linii Galaxy S Edge, można było dokupić do nich akcesorium o nazwie Galaxy Gear VR, do którego wkładało się telefon. W tandemie te dwa urządzenia dawały nam gogle wirtualnej rzeczywistości.