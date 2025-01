Android zmieni (znowu) suwak głośności. Sprawdź, jak będzie wyglądał

Co ważne: należy pamiętać, że odkryte nowości znajdują się w bardzo wczesnej fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pojawią się w finalnej wersji Androida 16. Jeśli jednak nowy design trafi do pierwszej publicznej bety Androida 16, będzie to praktycznie pewna informacja, że Google zamierza wprowadzić go do stabilnej wersji systemu.