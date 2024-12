Masz dość natrętnych powiadomień, ale nie chcesz wszystkiego wyłączać? Android 16 przyjdzie ratunek

Jedno pytanie, które - wobec niewystarczających informacji - pozostaje otwarte to, w jaki sposób Android będzie klasyfikować aplikacje. O ile Facebooka czy Instagrama z pewnością zaklasyfikujemy do aplikacji społecznościowych, o tyle Whatsapp (za sprawą społeczności i kanałów) może być i tym i tym. Ponadto niektóre aplikacje mogą wysyłać rzeczywiście przydatne powiadomienia. Przykładowo nawet jeżeli jedna z aplikacji zakupowych natrętnie informuje o promocjach i nowych okazjach, to może ona także wysyłać powiadomienia o gotowym do odbioru zamówieniu.