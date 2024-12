Google pokazał system, Samsung zrobi okulary. Apple Vision Pro ma konkurencję

Android XR został zaprojektowany jako otwarta, ujednolicona platforma dla zestawów i okularów AR/VR. Dla użytkowników oznacza to większy wybór urządzeń i dostęp do aplikacji, które już znają i kochają. Dla deweloperów jest to ujednolicona platforma z możliwościami tworzenia doświadczeń dla szerokiej gamy urządzeń przy użyciu znanych narzędzi i frameworków Androida