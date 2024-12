Google poszedł poskarżyć się na konkurencję. Chce ukatrupić umowę dekady

Początki tej współpracy sięgają 2019 r., kiedy to Microsoft ogłosił inwestycję w wysokości 1 mld dolarów w OpenAI. Była to ogromna deklaracja zaufania i wsparcia dla misji OpenAI. Microsoft zobowiązał się nie tylko do finansowego wsparcia, ale także do udostępnienia swojej infrastruktury chmurowej Azure, która miała stać się główną platformą operacyjną dla projektów OpenAI. Partnerstwo to pozwoliło na rozwój zaawansowanych modeli językowych, takich jak GPT-3, które mają ogromne znaczenie w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego.