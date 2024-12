Szef Google'a opowiedział, co dalej z AI. Mówi o stromym zboczu i dużym problemie całej branży

W zeszłym tygodniu w Nowym Jorku odbyło się DealBook Summit zorganizowane przez The New York Times. DealBook Summit to coroczne wydarzenie prowadzone przez Andrew Rossa Sorkina, felietonistę i redaktora newslettera DealBook poświęconego tematyce biznesu, finansów i otaczających je procesów prawnych i politycznych. Jednym z gości tegorocznego DealBook Summit był Sundar Pichai, obecny dyrektor generalny Google, który wypowiedział się na temat postępu w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, ale i nie pozostawił suchej nitki na Satyi Nadelli, dyrektorze generalnym Microsoftu.