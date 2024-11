Ktokolwiek kupi Chrome’a, wygra na tym Microsoft. To wojna o pokolenie klientów

Google ma dwa powody by rozwijać przeglądarkę Chrome i stojącą za nią technologią Chromium. Po pierwsze zapewnia mu to częściową kontrolę nad rozwojem technologii webowych wykorzystywanych do budowania aplikacji. Po drugie przeglądarka Chrome jest tak skonstruowana, by zachęcać jej użytkowników do korzystania z usług Google’a, w tym Wyszukiwarki. Stąd pomysł amerykańskich urzędników - utrata kontroli nad wiodącą przeglądarką mogłoby ułatwić konkurencji wypromowanie się i zdobycie użytkowników.