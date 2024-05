Kilka kliknięć i praca zrobiona. Acer i jego Chromebooki nauczyły się nowych sztuczek

Gdybyście się zastanawiali, ile jest wart taki 12-miesięczny dostęp do subskrypcji Google One AI Premium, to już biegnę z odpowiedzią - niemal 1200 zł. To sporo, nawet bardzo. Warto jednak zaznaczyć, że funkcje sztucznej inteligencji dostępne są jedynie w dla osób, które skończyły 18 lat oraz jedynie w j. angielskim. Więcej informacji na temat planu Google One AI Premium znajdziecie pod tym linkiem.