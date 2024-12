Google Chrome z dużą nowością. Możesz zapomnieć o aplikacji do PDF

Liczne ważne i mniej ważne dokumenty oraz pliki w internecie zapisywane są w formacie PDF. To z jednej strony dobre dla samych dokumentów, bowiem posiadanie jednego zunifikowanego systemu tworzenia ich i przechowywania znacząco ułatwia pracę osobom je tworzącym lub udostępniającym. Z drugiej generuje konieczność posiadania w telefonie aplikacji do otwierania plików PDF. Przynajmniej póki co.