Chrome ma iść na sprzedaż, ale to dopiero początek. Google dostał potężny cios od rządu

Sprzedaż Chrome to tylko jeden z kilku środków zaradczych przedstawionych przez prawników Departamentu Sprawiedliwości. Ci żądają również, by koncern zaprzestał płacenia ogromnych sum pieniędzy firmom trzecim - takim jak choćby Apple - za umieszczanie wyszukiwarki Google w systemach i urządzeniach. Google ma także nie być w stanie zawierać umów z wydawcami, stronami internetowymi lub twórcami treści, które dają Google wyłączne prawa do ich danych lub uniemożliwiają im udostępnianie danych innym firmom. Koncernowi mają także zostać ograniczone prawa do nabywania nowych firm i nawiązywania partnerstw z firmami, które rozszerzają zakres działania koncernu lub były jej dotychczasowymi konkurentami na rynku wyszukiwarek, lub na rynku reklamowym.