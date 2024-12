„Czatbot przekonał dziecko, że rodzice go nie kochają“. Character.AI tonie w pozwach

W sprawie oskarżonymi jest nie tylko Character.AI jako firma, ale także jego twórcy Noam Shazeer i Daniel De Freitas oraz Google. Choć Google nie jest właścicielem Character.AI, to koncern we wrześniu zainwestował prawie 3 mld dol., by Shazeer i Freitas powrócili do pracy w koncernie, a sam Google uzyskał licencję na używanie dużych modeli językowych sztucznej inteligencji należących do Character.AI.