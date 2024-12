Chatbot Elona Muska wreszcie dostępny w Polsce - i to za darmo. Ale ograniczenia są masywne

Teoretycznie, gdyż nasze redakcyjne konta na X otrzymały skrót do Groka w głównym menu serwisu, to nie przekierowuje on do czatbota, a jedynie do ekranu przypominającego, że możemy zapłacić by móc zacząć korzystać z czatbota. Jednocześnie Grok pojawił się na kontach innych użytkowników polskiego X, dlatego zakładamy, że czatbot jest w fazie "global rollout" i na dostęp wciąż trzeba będzie poczekać kilka dni.