Elon Musk chwali się, że ma najlepsze AI. I podaje przepis na kokainę

Do tego celu jest jeszcze daleko, ale to nie oznacza, że xAI nie będzie miała finansującej jej działalność usługi. Ma być nią czatbot Grok, który w ogólnym założeniu przypominać ma takie usługi, jak OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot czy Google Bard. Grok trafił ponoć już do testów do bardzo wąskiej grupy ważnych komercyjnie klientów Tesli i X-a, a jego wersja beta ma w nieodległej przyszłości zostać udostępniona wszystkim subskrybentom Premium+ w usłudze X.