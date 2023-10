Płatny Twitter już oficjalnie. Elon Musk pobierze opłatę od każdego

Co ważne, obecnie istniejące konta na Filipinach i w Nowej Zelandii nie będą musiały płacić. Subskrypcja “Not A Bot” będzie wymagana do odpowiadania jedynie od nowo założonych kont. Według Elona Muska, to nie powstrzyma plagi botów. Ale sprawi, że manipulowanie platformą będzie "1000 razy trudniejsze".