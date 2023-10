Twitter (X) ma pomysł na pozbycie się reklam. Zapłacisz?

Obecnie sprawa z abonamentem wygląda prosto - płaci się 44,28 zł/mies. (w wersji przeglądarkowej, na Androidzie jest to już 49 zł) i ma się dostęp do szeregu funkcji - nie ma innych, bardziej zaawansowanych pakietów, tak jak to jest przykładowo na Netflixie. Subskrypcja jednak nie sprawia, że płacący nie widzi reklam - Twitter podaje, że użytkownik widzi ok. 50 proc. mniej, ale wciąż mu się wyświetlają.