Zapłacisz za TikToka i pozbędziesz się najmniej irytującej opcji z platformy

Co to może oznaczać dla TikToka? Teoretyzując i strzelając na ślepo: liczba reklam może poszybować w górę w niedalekiej przyszłości. W tym momencie jest to niewielki odsetek: ot, raz na jakiś czas, zobaczymy pomijalną reklamę. A może firma chce wprowadzić takie bez możliwości pominięcia, które doprowadziłyby wszystkich do czerwoności?