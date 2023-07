Polakom się upiekło. Spotify wszędzie podnosi ceny, a o nas zapomniał

Spotify to zdecydowanie najpopularniejsza usługa streamingowa oferująca dostęp do muzyki i podcastów. Z rozwiązania korzystają setki milionów osób na całym globie, nawet zupełnie za darmo. Podstawowy pakiet ma ogromne ograniczenia - przykładowo reklamy, maksymalna liczba pominięć na godzinę i wiele innych, natomiast płacenie za premium daje dostęp do pełnych możliwości.