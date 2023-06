Spotify szykuje nowy abonament. Czeka na niego pół świata

Portal Bloomberg ujawnił, że Spotify jest praktycznie gotowy do premiery nowego planu. Firma ma bowiem przygotowywać kolejny pakiet subskrypcji, który miałby zapewnić dostęp do lepszej jakości dźwięku. Niestety, nie zostanie on zintegrowany z dotychczasowymi planami, nie ma zatem mowy o darmowym ulepszeniu.