Pół miliarda klientów, a Spotify wciąż dokłada do interesu. Czy ktoś to rozumie?

Niby marża brutto wynosi zdrowe 25,2 proc. (jest tylko minimalnie niższa niż kwartał wcześniej oraz nieco wyższa niż rok wcześniej), ale za to koszty działalności wzrosły aż o 36 proc. rok do roku. Spotify tłumaczy to głównie wyższymi kosztami dotyczącymi zatrudnienia, tym bardziej, że w styczniu zwolniono ok 600 osób, co wiązało się z koniecznością wypłaty wysokich odpraw. Przypomnijmy, że Spotify działa głównie pod egidą prawa europejskiego, a w Europie zwolnienia są dużo bardziej kosztowne niż w USA.