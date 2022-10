Spotify HiFi na horyzoncie. Wyciekła data premiery

Jednak jak na króla rynku, Spotify jest wyjątkowo oporne we wprowadzaniu nowych technologii związanych z dźwiękiem. Wszystkie liczące się konkurencyjne usługi muzyki strumieniowanej dawno już wprowadziły dźwięk o wysokiej rozdzielczości - albo w standardzie, albo jako dodatkowo płatny dodatek. Spotify odgraża się już od dwóch lat o dźwięku HiFi i nic z owego odgrażania do tej pory nie wynikało. Aż do teraz.