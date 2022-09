Audiobooki trafiają do Spotify. Ale jest jeden haczyk

Dobra wiadomość jest taka, że do oferty Spotify trafiły audiobooki. Niestety jest też jedna zła i nie chodzi wcale o to, że na start dostępne będą one jedynie w Stanach Zjednoczonych. Problem w tym, że czytane przez lektorów książki w przeciwieństwie do podcastów nie zostaną udostępnione w ramach abonamentu. Trzeba za nie dodatkowo zapłacić.