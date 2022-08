Spotify dostało przycisk nagrywania. Naciskasz i mówisz znajomym co myślisz o ich playlistach i o nich samych

Po prawdziwe testy guzika do rejestrowania audio w Spotify prowadzone już były wcześniej - z myślą o tworzeniu audycji tematycznych. Serwis, który zaczął od strumieniowania samej muzyki, w ostatnich latach bardzo odważnie poczyna sobie na poletku podcastów (co poniekąd upodabnia go do radia, gdzie muzyka również miesza się z publicystyką). Teraz chodzi jednak o coś innego.