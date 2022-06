Wyobraźcie sobie te dziesiątki, setki razy, kiedy widzicie go i klniecie pod nosem. "Wiedziałem! Faktycznie już dodawałem. Kur…, znowu!" i tak dalej. Ile razy chcę dodać do playlisty piosenkę już dodaną i zobaczę ten komunikat, tyle razy szlag mnie trafia na myśl, że ludziom ze Spotify wciąż do głowy nie wpadło, by to wreszcie poprawić. Oszczędziłoby to wiele nerwów, klików i czasu. Gdy po raz enty widzę, że na marne klikałem po opcjach, by dodać piosenkę, odechciewa mi się tego w ogóle.