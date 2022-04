Ile oszczędzasz, żyjąc "na abonament"? Policzyłem, ile musiałbym wydać, chcąc mieć wszystko na własność

Jeśli zaś chodzi o gry, moje odczucia co do abonamentu są dość mieszane, choć wynika to z faktu, iż gram na PC, a tam do wyboru mamy mnogość sklepów z grami, które regularnie sypią promocjami tak dobrymi, że już dziś mam większą kupkę wstydu na Steamie i w Epic Games Store, niż kiedykolwiek zdołam przejść. Gdy patrzę jednak na absurdalne ceny gier na konsole nowej generacji, utwierdzam się w przekonaniu, że abonament na gry to dziś dla wielu osób jedyna opcja, by móc obcować z nowymi produkcjami. Jeśli bowiem jedna nowa gra kosztuje dziś 300 zł, to nie ma się nad czym zastanawiać – Xbox Game Pass w cenie dwóch nowości oferuje dostęp do ponad 400 tytułów, w tym wielu najnowszych.