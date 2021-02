Spotify wchodzi w... XX wiek. Wreszcie zapewni jakość porównywalną do płyt CD

15 interakcji

Jeszcze w tym roku w Spotify pojawi się muzyka w bezstratnym formacie. To świetna wiadomość dla melomanów oraz audiofilów, których odrzucały materiały o jakości porównywalnej do plików MP3.

Co prawda dla większości osób bitrate rzędu 320 kb/s w przypadku plików audio jest w pełni wystarczający, gdyż i tak odtwarzają muzykę na tanich pchełkach podłączonych do smartfona, ale pewna grupa odbiorców wymaga czegoś więcej. Spotify zaś, chociaż jest królem serwisów do strumieniowania muzyki, do tej pory nie miał w swojej ofercie pakietu przeznaczonego dla tej grupy.

Do tej pory materiały dostępne w streamingu od Spotify miały jakość w najlepszym razie porównywalną ze zwykłymi plikami MP3. Osoby, które chcą odtwarzać muzykę w lepszej jakości — czyli taką, jaką zapewniają płyty — zwracały się w stronę konkurencyjnego Tidala. Niedługo jednak nie będzie takiej potrzeby, gdyż skandynawski streaming udostępni wreszcie pliki w lepszej jakości.

Spotify HiFi, czyli Spotify wchodzi w XX w.

Twórcy usługi poinformowali o nowości w ramach audycji Stream On. Zdradzili, że lepszej jakości odbiorcy mogą spodziewać się na swoich słuchawkach i głośnikach jeszcze w tym roku — aczkolwiek od razu zaznaczono, że ta nowość nie będzie dostępna bezpłatnie dla osób, które opłacają abonament premium. Zamiast tego pojawi się dodatkowy plan, ale ma on być „konkurencyjnie” wyceniony.

Warto przy tym też zauważyć, że z początku pakiet Spotify HiFi oferujący bezstratną jakość muzyki będzie dostępny wyłącznie na wybranych rynkach. Nie wiemy jeszcze, czy wśród nich znajdzie się Polska, czy też będziemy musieli ustawić się w kolejce. Kolejnych informacji na ten temat spodziewamy się w nadchodzących tygodniach.

Otwartym pozostaje przy tym pytanie, czy i jak na ten ruch Spotify odpowie Apple ze swoim Apple Music. Usługa strumieniowania audio od producenta iPhone’ów również nie oferuje jakości porównywalnej do tej, jaką dają płyty CD… co nie przeszkodziło firmie wprowadzić do oferty słuchawek nausznych z segmentu premium w postaci AirPods Pro.