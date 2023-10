Już nie tylko tekst i obrazy. Popularny chatbot ma nową funkcję, którą pokochasz

Kiedy OpenAI ogłaszało wydanie modelu GPT-4, świat zachwycał się nie tylko perspektywą bardziej "inteligentnego" modelu - w porównaniu do poprzednika GPT-3 i światowego fenomenu ChatGPT, ale i multimodalnością. Owa multimodalność objawia się faktem, że GPT-4 jest w stanie np. odczytać tekst z obrazu, zidentyfikować obecne na nim przedmioty i postaci czy wyjaśnić, dlaczego dany obrazek jest zabawny. No i nie zapominajmy o integracji z DALL-E 3, która pozwala na generowanie fascynujących ilustracji za pomocą rozbudowanych opisów.



Jak się okazuje, to nie ostatnia sztuczka, którą ma w rękawie OpenAI. Nowa aktualizacja przyniosła ze sobą kolejną możliwość wykorzystania modelu GPT-4.