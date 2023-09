Polak prześwietlił ChatGPT. Lista zarzutów jest długa, a sprawę zbada ważny urząd

Jak informuje na swoim profilu na X (dawnym Twitterze), skarga oparta jest na czterech zarzutach: przetwarzaniu danych Olejnika "bezprawnie, niesprawiedliwie i w sposób nieprzejrzysty", niepoprawnym wyegzekwowaniu prawa badacza do dostępu do prywatnych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, niewyegzekwowaniu prawa do usunięcia błędnych danych dotyczących jego własnej osoby oraz samym stworzeniu i włączeniu do użytkowania "narzędzia ChatGPT, które naruszyło zasady ochrony danych już w fazie projektowania".